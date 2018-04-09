BBC: Армения и Азербайджан - в лидерах среди стран с наибольшим числом селективных абортов

PanARMENIAN.Net - Армения, как и Азербайджан, - в лидерах среди стран с наибольшим числом селективных абортов. При норме 104-106 мальчиков на 100 девочек, по данным ООН за прошлый год, в Армении рождается 110, а в Азербайджане - 114. Хуже этот показатель только в Китае, говорится в статье BBC.

Главной причиной как исследователи, так и сами женщины, считают гендерное неравноправие в традиционном кавказском обществе. Согласно исследованию, проведенному по заказу Фонда народонаселения ООН в Армении, родители предпочитают мальчиков, потому что мужчина (согласно трем наиболее популярным в опросе формулировкам) - продолжатель рода, наследник имущества и защитник.

Родители воспринимают рождение девочки как еще один рот и при этом сами зачастую не дают ей образования, чтобы она могла найти работу, стать независимой и помогать им в старости, отмечает издание и приводит истории разных женщин из Армении и Азербайджана, которые были вынуждены сделать аборт, узнав, что у них будут девочки.

«Однажды один мужчина сказал: конечно, я хочу сына. Сколько должна будет дочь у мужа воровать, чтобы могла содержать меня? - рассказывает директор фонда в Армении Гарик Айрапетян. - То есть пару лет назад представления общества о роли женщины были примерно на таком уровне».

Об этом же говорит Сабина из Азербайджана. Ей чуть больше сорока, и она сделала три аборта, прежде чем у нее родился мальчик. По ее словам, она приняла это решение из-за того, что только сын сможет обеспечивать ее в старости: «Дочерей выдают замуж, а сын в старости смотрит за тобой, остается с тобой и ты не одна».

Отмечается, что в последние годы власти обеих стран делали попытки исправить ситуацию. В 2016 году в Армении были приняты изменения в законодательстве, согласно которым искусственное прерывание беременности можно делать лишь на сроке до 12-й недели, подав при этом письменное заявление. Аборт с 12 по 22-ю неделю может быть сделан только по социальным (например, смерть отца ребенка) или медицинским показаниям. По мнению специалистов, если бы не эти поправки, к 2050 году в Армении было бы сделано до 100 000 селективных абортов.

В Азербайджане нет закона, запрещающего селективные аборты, хотя законопроект обсуждался Милли Меджлисом неоднократно с 2011 года. Последний раз он рассматривался осенью прошлого года. В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что законопроект еще раз рассмотрят уже на текущей, весенней сессии парламента.

Главный советник Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Фарид Бабаев предупреждает, что если ситуация не начнет меняться, гендерный дисбаланс может обернуться настоящей демографической катастрофой.

Как отмечают в ООН, процент селективных абортов возрастает среди женщин, уже имеющих детей.Решать эту проблему необходимо с помощью просветительской работы, семинаров и бесед с будущими родителями, считают в ООН.