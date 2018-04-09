В РФ снимают фильм о героине ВОВ Аршалуйс Ханжиян

PanARMENIAN.Net - В городе Горячий Ключ Краснодарского края начались съемки фильма о героине Великой Отечественной войны Аршалуйс Ханжиян.

Ханжиян – почетная жительница Горячего Ключа и героиня войны. Во время Великой Отечественной она ухаживала за ранеными солдатами, а потом до конца своих дней охраняла могилы воинов.

Роль Аршалуйс исполнят сразу три актрисы. Анна Боджян сыграет главную героиню в детстве, Регина Курманова исполнит роль солдатской невесты в период войны, а Манушак Чубарян — в старости, пишет Kubantv.

В съемках задействовано более 40 человек — артисты из Нальчика, Ростова, Туапсе, съемочная группа и массовка. Фильм о героической женщине снимает краснодарская кинокомпания документально-игрового кино HAYK.

«Мы хотим, чтобы об Аршалуйс узнали миллионы россиян. Мы должны, и даже обязаны вместе претворить этот проект в жизнь. Мы должны тем солдатам, которые бились насмерть в горах Кавказа в августе 1942-го. Мы обязаны воздать дань памяти хрупкой женщине, ставшей легендой еще при жизни»,- отметил режиссер фильма Эрнест Арутюнов.

Фильм будет документально-игровой, его длительность — не более 40 минут.Авторы проекта надеются, что картина выйдет на экраны к 9 мая. Увидеть «Аршалуйс» смогут жители России и Армении. Премьерные показы состоятся в Краснодаре и Горячем Ключе.

Решением ЮНЕСКО в 1997 году Аршалуйс Ханжиян признали «Женщиной года», а через несколько месяцев она ушла из жизни. Ее дом превратили в музей. Для съемок фильма на краудфаундинговой платформе «Планета» шел сбор средств, необходимо было собрать 600 тысяч рублей.