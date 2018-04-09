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Зидан: Цель «Реала» прежняя - занять второе место в Ла Лиге

Зидан: Цель «Реала» прежняя - занять второе место в Ла Лиге
9 апреля 2018 - 17:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Говорят, что мы уже в полуфинале Лиги чемпионов, но нам нельзя так думать. С «Ювентусом» будет чрезвычайно трудно. Мы должны не терять концентрацию и полностью выложиться, чтобы пройти дальше. В Ла Лиге попытаемся занять второе место. В матче с «Атлетико» мы создали много моментов и сделали многое для победы. Наша цель прежняя – сократить отставание и занять второе место», – сказал Зидан, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.

В чемпионате Испании «Реал» занимает четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 очков и на 4 от второго места.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 «Реал» в гостях разгромил «Ювентус» – 3:0.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Наша цель прежняя: занять второе место в чемпионате»
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