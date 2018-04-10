Вопрос избрания премьера Армении будет обсуждаться 17 апреля в НС
10 апреля 2018 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсуждаться 17 апреля на специальном заседании Национального Собрания Армении. Об этом заявил председатель НС Армении Ара Баблоян.
«Согласно ч.3 ст. 140 конституционного закона Республики Армения «Регламент Национального Собрания», заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсуждаться 17 апреля, в 12:00, на специально созванном заседании», – говорится в заявлении.
До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.
Руководствуясь ст. 212 Конституции Республики Армения, премьер-министр Армении Карен Карапетян 9 апреля представил новому президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Президент РА принял отставку правительства. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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