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Аронян делит 3-5 места по итогам Grenke Chess Classic

Аронян делит 3-5 места по итогам Grenke Chess Classic
10 апреля 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в заключительном туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумомс.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).

По итогам 9 туров Аронян с 5 очками делит 3-5 места с Вашье-Лагравом и Витюговым.

Результаты 9 тура: Витюгов – Каруана 0-1, Ананд – Карлсен, Аронян – Блюбаум, Вашье-Лаграв – Майер, Хоу Ифань – Найдич ничьи.

Итоги: 1. Каруана – 6,5; 2. Карлсен – 5,5; 3-5. Витюгов, Вашье-Лаграв, Аронян – по 5; 6. Блюбаум – 4,5; 7-9. Найдич, Хоу Ифань, Ананд – по 3,5; 10. Майер – 3.

Супертурнир Grenke Chess Classic проходил с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.

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