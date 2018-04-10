Новый президент Армении отправится с первым официальным визитом в Москву
10 апреля 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян, вступивший 9 апреля в должность, заявил о планах в ближайшее время посетить Москву с визитом.
«Естественно, буду очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом в качестве президента Армении. Традиционно первые официальные визиты руководители Армении наносят именно в Москву. Пока конкретных дат нет», - сказал он в специальном интервью ТАСС.
Саркисян отметил, что в качестве президента Армении считает своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества, укрепление дружбы двух народов, развитие человеческих контактов.
Новый президент Армении был избран парламентом республики 2 марта. До конституционной реформы, принятой на референдуме в 2015 году, его предшественников избирали прямым, всеобщим голосованием. После вступления в силу всех изменений в основной закон Армения завершит переход к парламентской форме правления, при которой вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а у президента будут преимущественно представительские функции. Основная задача президента - наблюдение за соблюдением Конституции.
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