Sunmag о Ереване: Арарат ждет вас в свои объятия
10 апреля 2018 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Российское издание Sunmag внесло Ереван в список городов, где граждане РФ могут отдохнуть недорого на майских праздниках.
Отмечается, что россиянам ездить в Армению разрешено даже по внутреннему паспорту: «Так что если ваш заграничный паспорт по какой-то причине отсутствует, то Арарат все равно ждет в свои объятия».
Автор статьи советует, что можно посетить в Ереване и в Армении, в целом.
«Ереван, как один из древнейших городов мира, был основан еще в VIII веке до нашей эры, поэтому недостатка в артефактах не будет: те же старинные храмы есть и в центре города, и за его пределами на фоне роскошных изумрудно-зеленых холмов. Заранее запланируйте, куда вы выберетесь на природу: на озеро Севан, в Татевский монастырь или к подножию Арарата, где можно даже полетать на воздушном шаре, а иначе ереванские коньяки и шашлыки затянут вас с головой»,- отмечает издание.
Помимо Еревана, в список доступных направлений для россиян на майские праздники вошли Алгарве, Тель-Авив, Кишинев, Инсбрук, Валетта и Марракеш.
Россияне будут отдыхать с 28 апреля по 2 мая, а затем получат еще один выходной в среду 9 мая.
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