Sunmag о Ереване: Арарат ждет вас в свои объятия

PanARMENIAN.Net - Российское издание Sunmag внесло Ереван в список городов, где граждане РФ могут отдохнуть недорого на майских праздниках.

Отмечается, что россиянам ездить в Армению разрешено даже по внутреннему паспорту: «Так что если ваш заграничный паспорт по какой-то причине отсутствует, то Арарат все равно ждет в свои объятия».

Автор статьи советует, что можно посетить в Ереване и в Армении, в целом.

«Ереван, как один из древнейших городов мира, был основан еще в VIII веке до нашей эры, поэтому недостатка в артефактах не будет: те же старинные храмы есть и в центре города, и за его пределами на фоне роскошных изумрудно-зеленых холмов. Заранее запланируйте, куда вы выберетесь на природу: на озеро Севан, в Татевский монастырь или к подножию Арарата, где можно даже полетать на воздушном шаре, а иначе ереванские коньяки и шашлыки затянут вас с головой»,- отмечает издание.

Помимо Еревана, в список доступных направлений для россиян на майские праздники вошли Алгарве, Тель-Авив, Кишинев, Инсбрук, Валетта и Марракеш.

Россияне будут отдыхать с 28 апреля по 2 мая, а затем получат еще один выходной в среду 9 мая.