Установивший рекорд клип Despacito удален с YouTube

PanARMENIAN.Net - Официальный видеоклип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси удален с YouTube.

Исчезновение ролика произошло в результате хакерской атаки; вероятно, были затронуты музыкальные аккаунты Vevo, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Вместо клипа некоторое время было доступно видео, на котором люди в масках и тюремных робах направляют оружие в кадр.

Помимо Despacito, удаленными оказались композиции Шакиры, Селены Гомез, Тейлор Свифт и Дрейка. Все их работы были опубликованы в аккаунте Vevo.

Издание утверждает, что за вероятным взломом стоит хакерская группировка Prosox или Kuroi'sh. Они оставили сообщения под роликами, гласящие: «Свободу Палестине».

5 апреля клип Despacito набрал рекордные пять миллиардов просмотров, став самым просматриваемым видео в истории YouTube. Версия композиции, в которой принимал участие Джастин Бибер, набрала всего 7,6 миллиона просмотров.