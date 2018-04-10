Главным тренером сборной Армении по футболу назначен Вардан Минасян
10 апреля 2018 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 апреля Исполнительный комитет Федерации футбола Армении (ФФА) провел свое очередное заседание. Среди вопросов повестки дня было назначение главного тренера сборной Армении.
Так, президент ФФА Рубен Айрапетян предложил обсудить кандидатуру Вардана Минасяна.Члены Исполнительного комитета единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру, и Вардан Минасян стал главным тренером сборной Армении.
В то же время Армен Гюльбудагянц назначен главным тренером молодежной сборной Армении.
Вардан Минасян - в прошлом игрок клубов «Зангезур», «АОСС/Пюник», «Эребуни», «Лозанна Спорт», санкт-петербургского «Локомотива», «Пюника».В июне 2008 года Вардан сменил на посту главного тренера «Пюника» Армена Гюльбудагянца, после выездного поражения в Капане против местного «Гандзасара».
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