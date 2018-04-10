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СМИ: ФИФА может изменить или отменить систему аренды футболистов

СМИ: ФИФА может изменить или отменить систему аренды футболистов
10 апреля 2018 - 18:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполнительный комитет ФИФА обсудит возможные реформы системы аренды футболистов в октябре 2018 года.

Идея аренды футболистов заключалась в помощи молодым игрокам развиваться в клубах ниже уровнем, но сейчас команды используют систему в своих интересах. Они зачастую приобретают юниоров, оправляют их в аренды, а потом перепродают, не предоставив даже шанса сыграть за первую команду.

В ФИФА рассматривают вариант полного запрета аренды, пишет Eurosport со ссылкой на France Football.

В сезоне-2017/18 «Ювентус» отправил в аренду 41 футболиста, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, а «Манчестер Сити» – 18.

Ранее ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время на ЧМ-2018 в России.

Ссылки по теме:
Eurosport: France Football: ФИФА может изменить или отменить систему аренды футболистов
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