Ереван - в топ-5 популярных городов СНГ для путешествий россиян на майские праздники

PanARMENIAN.Net - Ереван - в топ-5 самых популярных городов СНГ для путешествий россиян на майские праздники. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, выявивший в каких городах СНГ российские туристы чаще всего бронируют отдых на майские праздники.

Рейтинг составлен по результатам анализа запросов и броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

В России «длинные» праздничные выходные составят четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.

Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий российских туристов на майские праздники.

По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье в начале мая в среднем на 4 ночи и потратят 2,8 тысяч рублей в сутки.