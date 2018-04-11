Ереван - в топ-5 популярных городов СНГ для путешествий россиян на майские праздники
11 апреля 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван - в топ-5 самых популярных городов СНГ для путешествий россиян на майские праздники. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, выявивший в каких городах СНГ российские туристы чаще всего бронируют отдых на майские праздники.
Рейтинг составлен по результатам анализа запросов и броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
В России «длинные» праздничные выходные составят четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.
Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий российских туристов на майские праздники.
По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье в начале мая в среднем на 4 ночи и потратят 2,8 тысяч рублей в сутки.
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В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
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