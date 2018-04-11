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Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных пользователей Facebook

Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных пользователей Facebook
11 апреля 2018 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Facebook Марк Цукерберг в ходе выступления в Конгрессе США принес извинения за утечку данных пользователей. Основатель соцсети назвал инцидент собственной ошибкой и признал свою ответственность «за происходящее в соцсети».

Цукерберг также объявил о намерении проверить все приложения, у которых есть доступ к данным пользователей. У компании существует возможность запретить размещение приложений на платформе, отметил основатель Facebook, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Одной из «приоритетных» задач Цукерберг считает борьбу с вмешательством в выборы, утверждает телеканал CNBC. По словам руководителя Facebook, речь идет о «гонке вооружений», которая требует от компании быть более подготовленной к подобным действиям. Цукерберг также выразил сожаление о запоздалой реакции соцсети на выявление попыток России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

После обнародования информации об утечке пользователи соцсети запустили кампании #DeleteFacebook и #BoycottFacebook. Ряд компаний приостановили размещение рекламы в социальной сети. С 19 марта стоимость одной акции компании на фондовой бирже Нью-Йорка упала с 177 долларов 1 цента до 165 долларов 4 центов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных Facebook
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