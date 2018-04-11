В МИД РФ ответили на угрозы Трампа о предстоящем ракетном ударе по Сирии

PanARMENIAN.Net - Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы президента США Дональда Трампа о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Она сделала соответствующее заявление в соцсети Facebook.

В своем микроблоге в Twitter Трамп отреагировал на заявления российских чиновников о том, что РФ готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории»,- написала Захарова.

«А инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит [в том], чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»,- поинтересовалась представительница МИД РФ.

Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой погибли 40 человек.