В МИД РФ ответили на угрозы Трампа о предстоящем ракетном ударе по Сирии
11 апреля 2018 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы президента США Дональда Трампа о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Она сделала соответствующее заявление в соцсети Facebook.
В своем микроблоге в Twitter Трамп отреагировал на заявления российских чиновников о том, что РФ готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.
«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории»,- написала Захарова.
«А инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит [в том], чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»,- поинтересовалась представительница МИД РФ.
Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой погибли 40 человек.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
Чавушоглу: Турция не вернет Африн режиму Асада По его словам, Турция лучше знает, кому передавать Африн, и когда придет время, она передаст Африн его жителям
В Саудовской Аравии проходит первая в истории страны неделя женской моды Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали ряд мировых звезд в области моды, в частности, кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье
Freedom House: Армения приближается к порогу консолидированного авторитарного режима «В то время как Конституция и законы Армении якобы закрепляют принципы демократии, на практике власти страны применяют авторитарные методы», - говорится в докладе.
В Хосровском заповеднике в Армении фотоловушки впервые зафиксировали кавказского леопарда (видео) Директор заповедника Грач Овакимян отметил, чте полученные с фотоловушек материалы доказывают нахождение леопарда в лесу в течение 4 месяцев