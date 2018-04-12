РФ ввела военную полицию в сирийский город Дума
12 апреля 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия ввела в сирийский город Дума подразделения военной полиции. Об этом сообщили 12 апреля в Минобороны РФ.
«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», - говорится в сообщении военного ведомства.
В задачи российской военной полиции в зонах деэсакалации в Сирии входит обеспечение безопасности и общественного порядка, пишет «Интерфакс».
Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года заявлял, что в рядах подразделений российской военной полиции в Сирии много жителей Северного Кавказа, в том числе, из Чечни и Ингушетии. По его словам, жители Сирии и большинство военнослужащих из этой части России исповедают ислам и являются приверженцами одного течения - суннизма, что вызывает у сирийцев доверие к военной полиции.
Дума (Восточная Гута) находится в 10 км от Дамаска. Восточная Гута является одной из четырех зон деэскалации в Сирии. Также такие зоны действуют в провинциях Деръа, Идлиб и в районе города Хомс.
Ранее стало известно, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, до этого находившимся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». Начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко назвал это событие знаковым в истории Сирийской арабской республики, так как оно означает установление контроля правительственных сил над всей Восточной Гутой в целом.
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