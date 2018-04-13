ВС Азербайджана обстреляли армянский грузовик у Баганиса: Водитель не пострадал

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские ВС 12 апреля обстреляли гражданский грузовик в приграничной области на северо-востоке Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на свой странице в Facebook.

Он отметил, что инцидент произошел около полуночи близ общины Баганис в Тавушской области.

«Машина была повреждена, однако водитель, к счастью, не пострадал. После ответных действий армянских подразделений противник прекратил огонь», - сообщил он.

7 апреля и в ночь на 8 апреля азербайджанские ВС на Нахиджеванском участке несколько раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по армянским ВС, в основном, из стрелкового оружия. ВС Армении ответными действиями заставили противника замолчать.