Миссия ОБСЕ оценила негативно голосование на выборах в Азербайджане на 12% участков

PanARMENIAN.Net - Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.

«Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать», — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер, пишет РИА Новости.

‌Ранее председатель центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что ЦИК провел оперативное расследование в связи с информацией о нарушениях на выборах президента, она не подтвердилась.

В Азербайджане журналисты прервали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам президента. Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.Специальный координатор наблюдателей организации Нильза де Сена заявила, что выборы президента Азербайджана прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции.

Внеочередные президентские выборы состоялись 11 апреля в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.