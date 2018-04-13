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Миссия ОБСЕ оценила негативно голосование на выборах в Азербайджане на 12% участков

Миссия ОБСЕ оценила негативно голосование на выборах в Азербайджане на 12% участков
13 апреля 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.

«Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать», — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер, пишет РИА Новости.

‌Ранее председатель центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что ЦИК провел оперативное расследование в связи с информацией о нарушениях на выборах президента, она не подтвердилась.

В Азербайджане журналисты прервали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам президента. Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.Специальный координатор наблюдателей организации Нильза де Сена заявила, что выборы президента Азербайджана прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции.

Внеочередные президентские выборы состоялись 11 апреля в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.

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Ria.ru. Миссия ОБСЕ заявила, что ей мешали работать на участках в Азербайджане
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