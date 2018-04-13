СМИ: ПСЖ начал переговоры с МЮ по Полю Погба
13 апреля 2018 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - «Пари Сен-Жермен» перешел от простого интереса к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полю Погба к активным действиям.
Клуб Лиги 1 уже вышел на связь с агентом француза Мино Райолой и начал переговоры. Руководство уверенно, что ПСЖ даже с покупкой Погба впишется в финансовый фэйр-плей за счет нескольких продаж и спонсорских контрактов, пишет Eurosport со ссылкой на Paris United.
Летом 2016 года Погба стал самым дорогим футболистом в мире благодаря трансферу в МЮ за 106 млн евро. Спустя 12 месяцев его рекорд перебил Неймар (222 млн евро).
Ранее и Неймар, и Погба выражали желание сыграть друг с другом в одной команде. Поль забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач в 29 официальных матчах сезона-2017/18.
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