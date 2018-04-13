Америабанк в десятый раз получил премию STP Award от Коммерцбанка

PanARMENIAN.Net - Америабанк уже в десятый раз получает от Коммерцбанка премию STP Award за высокое качество осуществления международных переводов.

Коммерцбанк присвоил Америабанку премию STP Award 2017 Excellent Quality за обеспечение превосходного качества обслуживания клиентов и осуществления денежных переводов в 2017 году.

Эта премия Коммерцбанка присуждается ежегодно лучшим банкам в разных странах мира за обеспечение самых высоких стандартов качества международных сделок, что означает автоматизированное совершение переводов, которое обеспечивается максимальной скоростью осуществления переводов STP (Straight Through Processing).

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, который предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.