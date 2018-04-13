РФ может остаться без американского виски
13 апреля 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на «антироссийскую политику США». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы, сама инициатива там пока не размещена.
Как пояснил в беседе с журналистами первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, внесенный на рассмотрение Госдумы документ в случае принятия затронет закупки лекарственных средств. Кроме того, законопроект, по его словам, предусматривает разработку российским правительством мер по замещению американских товаров и услуг. В частности, подобная мера, как уточнил депутат, может ввести ограничения на ввоз из США и стран, поддерживающих введенные ими санкции, табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции, пишет РБК.
Речь в проекте, по данным Мельникова, также идет о запрете представителям США участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества в России и «о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения». Помимо этого инициатива российских законодателей предполагает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, рассказал парламентарий.
Расширенный санкционный список Минфин США опубликовал на своем сайте 6 апреля. Под действие американских ограничений тогда попали такие российские бизнесмены и главы госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. За день богатейшие люди России, как выяснил позже Bloomberg, потеряли $16 млрд.
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