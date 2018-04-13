Дуров: Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
13 апреля 2018 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров выступил с обращением к пользователям своего мессенджера, который 13 апреля был заблокирован по решению суда на территории России.
Он пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN. Также он предупредил, что в первые часы блокировки Telegram сторонние VPN/Proxy-сервисы могут оказаться перегружены и будут работать медленно, пишет Meduza.
В своем телеграм-канале Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.
«Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play»,- написал Дуров.
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
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