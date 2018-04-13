Telegram внесен в реестр запрещенных сайтов в РФ
13 апреля 2018 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.
В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор, пишет Meduza.
13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор может приступить к блокировке немедленно. Представители мессенджера на заседание не пришли, но намерены обжаловать решение.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей, однако не гарантировал, что сервис будет доступен на 100% без VPN.
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