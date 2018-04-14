Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман
14 апреля 2018 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В США умер режиссер Милош Форман. Ему было 86 лет.
О смерти режиссера журналистам сообщила его жена, пишет чешское информационное агентство CTK.
По словам супруги Формана, он умер после непродолжительной болезни. «Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья», — сказала жена режиссера.
Форман — режиссер фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Призраки Гойи», «Народ против Ларри Флинта». Он был обладателем множества престижных наград, в том числе «Оскаров» за режиссуру фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей» (эти картины также были признаны фильмами года).
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