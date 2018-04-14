Автором памятника Хворостовскому станет Георгий Франгулян
14 апреля 2018 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе отложила рассмотрение установки памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в столичном парке Зарядье до июня. Об этом сообщил глава комиссии Игорь Воскресенский.
Сообщается, что автором памятника Хворостовскому будет скульптор Георгий Франгулян, пишет РИА Новости.
Как отметил Воскресенский, комиссия собирается раз в два месяца, в связи с чем следующее обсуждение установки памятника запланировано на июнь. «К этому времени, я надеюсь, все необходимое будет представлено», — отметил он.
Как уточнил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, монумент в память о Дмитрии Хворостовском планируется установить в Зарядье. Герасимов отметил, что, по предварительным данным, город получит памятник в дар.
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
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