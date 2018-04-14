Полиция РА: Захват здания Общественного Радио Пашиняном может повлечь уголовную ответственность

PanARMENIAN.Net - Захват здания Общественного Радио Армении 14 апреля инициативой «Мой шаг» партии «Гражданский договор» во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном содержит признаки правонарушения и при наличии соответствующих оснований может повлечь уголовную ответственность. Об этом говорится в заявленииПолиции Армении в связи с захватом оппозиционной инициативой «Мой шаг» здания Общественного радио Армении.

14 апреля в 15:30 по местному времени члены инициативы «Мой шаг» партии «Гражданский договор», начавшие с 13 апреля круглосуточные акции протеста в центре Еревана против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, ворвались в здание Общественного Радио Армении. Пашинян потребовал выхода в прямой эфир, чтобы обратиться к гражданам РА.

Отмечается, что Общественное радио Армении является стратегическим объектом, подлежащим государственной охране, и находится под охраной Полиции РА.

«Проникновение в указанное здание произошло с преодолением сопротивления служащего Полиции, несущего дежурство на объекте. Участники шествия ворвались в одну из студий компании, сломав закрытую дверь.Служащий Полиции потребовал у Никола Пашиняна вывести участников акции из здания, однако организатор митинга не передал законное требование сотрудника Полиции митингующим и не обеспечил исполнения своего обязательства, установленного Законом РА «О свободе собраний», по обеспечению нормального хода собрания», - говорится в заявлении.

Пашинян обратился к народу посредством СМИ, после чего вместе с соратниками покинул зданиеОбщественного Радио Армении.Он призвал народ Армении сделать свой шаг и присоединиться в 18:30 к акции протеста против премьерства Саргсяна.