Столкновения в Ереване: Противники премьерства Саргсяна пытаются прорваться к зданию НС (Обновляется)
16 апреля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
15:33 Полиция прибегла к спецсредствам, пустила газ. Среди гражданских есть пострадавший, его пытаются вывести.
15:29 У здания НС на Баграмяна проведена колючая проволока, за которой стоят полицейские. С другой стороны стоят демонстранты, они с помощью деревянной палки пытаются порвать проволоку. Пашинян в первом ряду, он пытается пройти через колючее ограждение.
15:10 На проспекте Баграмяна начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.
15:00 Никол Пашинян завершил свое выступление на площади Франции. Он призвал демонстрантов ни в коем случае не проявлять агрессию по отношениям к сотрудникам полиции. После активисты направились в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС.
13:25 Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
13:20 Активисты вернулись на площадь Франции.
12:45 После моста Победы движение направилось в сторону Прошяна, а оттуда - на улицу Саряна.
12:22 Демонстранты направляются к мосту Победы.
12։10 Мэрия Еревана призвала не повреждать мусорные баки и скамейки.
11:40 Участники акции вошли в здание Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. Они призывают студентов присоединиться к акции протеста. Улица Ханджяна и прилегающие участки перекрыты.
11:20 Полиция Армении вновь выступила с заявлением: «Полиция РА вновь уточняет, что право на мирное, однако сопровождающееся массовыми нарушениями общественного порядка собрание не является абсолютным и может подвергаться ограничениям – встретить соразмерные ситуации действия Полиции, вплоть до принятия решения о прекращении митинга».
10:57 Гюмри присоединился к акции, демонстранты окружили здание Ширакской областной администрации.
10:50 Полицейские перекрыли перекресток Гераци-Чаренц. Но митингующим удалось прорваться.
10:17 Произошли столкновения между стоящими в пробке на Гераци пассажирами одного из автомобилей и участниками акции.
09։20 В Ереване закрыты проспект Баграмяна, Площадь Франции, участки улиц Сарян, Московян, Туманян, проспекта Маштоца, улица Абовяна у Медицинского университета, улицы Корюна, Гераци и проспект Аршакуняц.
Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.
Инициативе «Мой шаг» не удалось перекрыть утром мосты, однако с 08:30 Пашинян со сторонниками лег перед одним из автобусов, призвав соратников последовать его примеру. Он попросил прощения у всех, кому доставляет неудобство их действия. В то же время студенты начали перекрывать улицы Гераци и участок близ станции метрополитена «Еритасардакан», недалеко от которой расположены несколько вузов, в частности Медицинский университет и колледж, Политехнический университет и другие.
Митинги будут длиться до 17 апреля круглосуточно.
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