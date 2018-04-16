В Ереване задержаны около десятка оппозиционных активистов
16 апреля 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Полицейские задержали около 10 активистов инициативы «Мой шаг» партии «Гражданский договор», которые участвуют в акции протеста в центре Еревана против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Они перекрыли движение на перекрестке улиц Орбели-Баграмян, сев на землю.
Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.
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