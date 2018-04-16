Полиция Армении - митингующим оппозиционерам: Право на собрание может подвергаться ограничениям

PanARMENIAN.Net - С утра 16 апреля депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян организовал действия по перекрытию имеющих жизненное значение для города Еревана ряда улиц, создав транспортный коллапс и ограничив право на свободное передвижение сотен граждан, говорится в заявлении Полиции Армении по поводу массовых митингов в Ереване, организованных инициативой «Мой шаг» и направленных против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Полиция РА предупреждает, что подобные действия могут порождать преступления, представляющие угрозу жизни, здоровью имуществу граждан.

«Полиция РА вновь уточняет, что право на мирное, однако сопровождающееся массовыми нарушениями общественного порядка собрание не является абсолютным и может подвергаться ограничениям – встретить соразмерные ситуации действия Полиции, вплоть до принятия решения о прекращении митинга», – говорится в заявлении Полиции.

Митинги будут длиться до 17 апреля круглосуточно.

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