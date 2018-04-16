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Российские СМИ о митингах в Армении: Полиция пока воздерживается от силовых действий

Российские СМИ о митингах в Армении: Полиция пока воздерживается от силовых действий
16 апреля 2018 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители оппозиции заблокировали некоторые улицы и перекрестки в центре Еревана. Таким образом, они продолжают свою акцию протеста против выдвижения Сержа Саргсяна кандидатом в премьер-министры Армении, пишет ТАСС.

«Мы начали акции гражданского неповиновения. Я призываю всех граждан лечь под машинами, закрыть улицы и проспекты города, помешать работе метро. Те, кто против, чтобы Саргсян стал премьером, должны собраться на проспекте Баграмяна - у здания парламента», - заявил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян. По его словам, «аналогичные акции проходят в городе Гюмри, где активисты перекрыли несколько центральных улиц».

Отмечается, что полиция тем не менее от силовых действий пока воздерживается.

«Интерфакс» отмечает, что силы полиции Армении начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов. Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.

Правоохранительные органы запретили митингующим приближаться к зданию Национального собрания, пишет «МК».

14 апреля правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента Саргсяна на посту премьер-министра страны.17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.

PanARMENIAN.Net следит за развитием событий.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города
Interfax.ru. В Ереване полиция начала разгонять перекрывающих улицы демонстрантов
Mk.ru. В Ереване противники экс-президента Саргсяна перекрыли ключевые автодороги
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