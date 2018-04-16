Багдасарян: Кандидатура Саргсяна на пост премьера Армении будет официально выдвинута в 13:00

PanARMENIAN.Net - Парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) 16 апреля официально выдвинет кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна. Об этом сообщил журналистам в Национальном собрании Армении руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Кандидатура Саргсяна на посту премьер-министра РА будет выдвинута на совместном заседании фракции РПА и АРФ «Дашнакцутюн». Заседание началось в 13:00 по местному времени, пишет Aysor.am.

Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС РА.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.