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Серж Саргсян: Я готов взять на себя ответственность

Серж Саргсян: Я готов взять на себя ответственность
16 апреля 2018 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Серж Саргсян, кандидатура которого была выдвинута на пост премьер-министра, в интервью «Известиям» заявил, что готов взять на себя такую ответственность.

Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля в 12:00 на заседании НС РА.

«Мои партийные коллеги поддержали предложение (и. о. премьера Армении) Карена Карапетяна на заседаниях соответствующих партийных органов, и я готов взять на себя такую ответственность. Но ничего вечного не бывает. Поэтому наряду со своими обязанностями, если, конечно, моя кандидатура будет одобрена в парламенте, очень много времени собираюсь уделять передаче того опыта, который я накопил в течение многих лет на разных должностях»,- заявил Саргсян.

По его словам, передача опыта очень важна.

«Мы должны подумать о достойных молодых политиках, которые есть и среди республиканцев, и вне партии. Нам предстоит большая и полезная для Армении работа»,- отметил он.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.

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