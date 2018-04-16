В РФ началась блокировка Telegram

PanARMENIAN.Net - Российский регулятор сферы массовых коммуникаций приступил к блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к telegram.org. «Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам «Телеграма») в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - говорится в сообщении ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов, пишет BBC.

В преддверии блокировки многие пользователи уже воспользовались средствами ее обхода, такими как VPN-сервисы.

Как заявил Жаров, ведомство будет принимать меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера «Телеграм» «в соответствии с российским законодательством». Какие именно меры, чиновник не пояснил.

Таганский суд Москвы в пятницу 13 апреля постановил заблокировать мессенджер на территории России. Судебное разбирательство по поводу предоставления ключей шифрования ФСБ началось 6 апреля и еще не закончено. Роскомнадзор инициировал досудебную блокировку ресурса.

Telegram - организатор распространения информации в интернете, поэтому обязан предоставлять ФСБ данные, необходимые для декодирования сообщений своих пользователей, решил суд. Это решение было вынесено за два дня. Защита Telegram заявила, что собирается оспорить его в Мосгорсуде.

В реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещен, Telegram был внесен 13 апреля.