Никол Пашинян госпитализирован
16 апреля 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян доставлен в больницу.
Во время столкновения между демонстрантами и полицией на проспекте Баграмяна Пашинян был ранен колючей проволокой и госпитализирован в медцентр «Наири». Об этом заявил пресс-секретарь фракции «Елк» Тигран Авинян, пишет Aysor.am.
По его словам, ранен также участник протестного движения Ален Симонян, он доставлен в больницу Масива.
Пашинян получил раны в области рук и лица. Об этом Радио «Азатутюн» сообщила его супруга Анна Акопян. После получения первой медпомощи в больнице Пашинян планирует вернуться на Баграмяна, где его ждут участники Акции.
Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направилиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС.
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