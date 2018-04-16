// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Никол Пашинян госпитализирован

Никол Пашинян госпитализирован
16 апреля 2018 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян доставлен в больницу.

Во время столкновения между демонстрантами и полицией на проспекте Баграмяна Пашинян был ранен колючей проволокой и госпитализирован в медцентр «Наири». Об этом заявил пресс-секретарь фракции «Елк» Тигран Авинян, пишет Aysor.am.

По его словам, ранен также участник протестного движения Ален Симонян, он доставлен в больницу Масива.

Пашинян получил раны в области рук и лица. Об этом Радио «Азатутюн» сообщила его супруга Анна Акопян. После получения первой медпомощи в больнице Пашинян планирует вернуться на Баграмяна, где его ждут участники Акции.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направилиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Նիկոլ Փաշինյանը տեղափոխվել է «Նաիրի» բժշկական կենտրոն
 Самое значимое
iNews: 5 главных достопримечательностей ЕреванаiNews: 5 главных достопримечательностей Еревана
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынокРоссийский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
Ереван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулыЕреван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Кока-Кола представит в Ереване Кубок ЧМ по футболу
При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения
В Лорийской области Армении откроется новый горнолыжный курорт
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Акция протеста в Ереване: Пашинян вернулся на Баграмяна (Обновляется) У здания НС на Баграмяна проведена колючая проволока, за которой стоят полицейские. С другой стороны стоят демонстранты, они с помощью деревянной палки пытаются порвать проволоку
Грузия задолжала Армении $9,7 млн Госдолг Грузии Германии составил 297,976 миллиона долларов, Японии - 222,668 миллиона долларов, Франции - 216,518 миллиона долларов
В РФ началась блокировка Telegram Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к telegram.org
«Эта боль затрагивает всех нас»: В Кельне открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием