После столкновений в Ереване за медпомощью обратились 40 митингующих и 6 полицейских
16 апреля 2018 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на 16:30 по ереванскому времени 16 апреля вследствие столкновений митингующих и правоохранителей на проспекте Баграмяна за помощью в медицинские учреждения Еревана обратились 46 граждан, 6 из которых – сотрудники Полиции Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.
Часть пациентов, получив амбулаторную медицинскую помощь, уже выписалась из медучреждений. Гражданские лица в основном получили легкие травмы нижних конечностей, в связи с чем им рказали первую медицинскую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов получили ранения тупыми и режущими предметами. Один из сотрудников полиции находится в операционной из-за пореза вены.
Минздрав сообщает, что система здравоохранения работает в усиленном режиме и обладает всеми необходимыми средствами для оказания своевременного и квалифицированного медицинского обслуживания.
Жизням пострадавших не угрожает опасность.
Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС. На проспекте Баграмяна начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.
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