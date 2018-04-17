Серж Саргсян - новый премьер Армении
17 апреля 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Национальном Собрании Армении 17 апреля состоялись выборы премьер-министра страны.
77 голосами «за» и 17 голосами «против» новым премьер-министром Армении избран бывший президент РА Серж Саргсян.
Фракции правящей Республиканской партии Армении, составляющей большинство в парламенте, и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули его кандидатуру.
Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля 2018 года.
В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. 17 апреля, в 18:30, на Площади Республики состоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».
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9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
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