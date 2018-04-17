Серж Саргсян - новый премьер Армении

PanARMENIAN.Net - В Национальном Собрании Армении 17 апреля состоялись выборы премьер-министра страны.

77 голосами «за» и 17 голосами «против» новым премьер-министром Армении избран бывший президент РА Серж Саргсян.

Фракции правящей Республиканской партии Армении, составляющей большинство в парламенте, и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули его кандидатуру.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля 2018 года.

В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. 17 апреля, в 18:30, на Площади Республики состоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».