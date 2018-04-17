Полиция Армении: Есть все основания для разгона митинга в Ереване

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении выступила с очередным заявлением относительно акций протеста в Ереване против избрания экс-президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Отмечается, что руководитель оппозиционной фракции «Елк», член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян с раннего утра 17 апреля призвал участников митингов в Ереване перекрыть входы в ряд правительственных зданий, государственных органов и других ведомств и подобным образом воспрепятствовать естественному ходу их деятельности и дезорганизовать работу.

После полудня немногочисленные участники акций протеста, руководствуясь призывами Никола Пашиняна, направились к зданиям, расположенным близ Площади Республики, и в соответствии с прямыми указаниями начали блокировать входы в здания государственных органов, в том числе, министерств, органов исполнительной власти и правоохранительных органов, а также судов, говорится в заявлении Полиции.

В то же время Никол Пашинян призвал митингующих в случае первой же возможности войти в здания и парализовать деятельность органов, исполняющих свои полномочия.

«Полиция Армении констатирует: вышеупомянутые действия выходят за рамки права на организацию гарантированных Конституцией и законом мирных собраний и участия в них. Более того, некоторые их проявления совпадают с признаками уголовно преследуемых деяний. Полиция Армении заявляет, что в сложившейся ситуации, особенно при наличии письменного извещения о принятом решении по прекращению собрания, имеются все правомерные основания, предусмотренные законом и Конституцией, не только для разгона собрания, но и пресечения продолжающихся преступных действий»,- говорится в заявлении.

В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. Пашинян заявил, что 17 апреля, в 18:30, на Площади Республики состоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».