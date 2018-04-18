Роскомнадзор может заблокировать Facebook

PanARMENIAN.Net - Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook, если соцсеть не подчинится требованиям российского законодательства. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал он.

Жаров призвал не загадывать на отдаленную перспективу и выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

О возможной блокировке Facebook на территории России Жаров говорил еще в сентябре. «Мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — отмечал он.