Кочарян поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении

PanARMENIAN.Net - Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян 18 апреля провел телефонную беседу с новоизбранным премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщают из офиса Кочаряна.

Кочарян поздравил Саргсяна с избранием и назначением на должность главы армянского правительства.

Парламент Армении 17 апреля избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.

В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.