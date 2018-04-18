Кочарян поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении
18 апреля 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян 18 апреля провел телефонную беседу с новоизбранным премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщают из офиса Кочаряна.
Кочарян поздравил Саргсяна с избранием и назначением на должность главы армянского правительства.
Парламент Армении 17 апреля избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.
В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.
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