Режиссер Робер Гедигян вошел в жюри Каннского фестиваля
18 апреля 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер армянского происхождения Робер Гедикян включен в состав жюри 71-го Каннского фестиваля.
«Робер Гедигян, выросший в Марселе, привлек внимание критиков еще в 80-х годах. Однако огромный успех ему принесла лента «Мариус и Жанетт», — говорится в сообщении фестиваля, пишет Sputnik-Армения.
Помимо него в состав жюри вошли также французская актриса Леа Сейду, российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, китайский актер Чанг Чен, певица из Бурунди Хаджа Нин и американская сценаристка Ава Дюверней.
Возглавляет жюри знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Отмечается, что в жюри вошли пять женщин и четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
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