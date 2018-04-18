Режиссер Робер Гедигян вошел в жюри Каннского фестиваля

PanARMENIAN.Net - Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер армянского происхождения Робер Гедикян включен в состав жюри 71-го Каннского фестиваля.

«Робер Гедигян, выросший в Марселе, привлек внимание критиков еще в 80-х годах. Однако огромный успех ему принесла лента «Мариус и Жанетт», — говорится в сообщении фестиваля, пишет Sputnik-Армения.

Помимо него в состав жюри вошли также французская актриса Леа Сейду, российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, китайский актер Чанг Чен, певица из Бурунди Хаджа Нин и американская сценаристка Ава Дюверней.

Возглавляет жюри знаменитая австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Отмечается, что в жюри вошли пять женщин и четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.