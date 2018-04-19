Танкян о митингах в РА: Это первая неделя новой Армении, что бы не произошло, апатия исчезает

PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян затронул тему митингов в Армении.

«В Армении сейчас происходит что-то невероятное, наконец-то. Гражданское неповиновение растет и принимает форму рабочих и студенческих забастовок против несправедливой, коррумпированной правящей элиты. Это первая неделя новой Армении, и что бы не произошло, апатия исчезает»,- написал Танкян на своей странице в Facebook.

По словам музыканта, бывший президент и новый премьер Армении Серж Саргсян сам признал, что, вероятно, 60% населения его не любит и не согласно с ним, однако он упорен в своим покровительственном отношении и правлении.

«Серж, не хочу быть неуважительным, но ты не наш отец, и мы не твои дети. Ты служил народу Армении и больше не являешься жизнеспособным, уважаемым лидером, останешься ли ты, или же продолжишь делать свое правление неэффективным и в этот момент опасным»,- отметил Танкян.

В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.