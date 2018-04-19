В Ереване с утра 19 апреля полиция подвергла приводу 20 митингующих

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 19 апреля подвергла приводу ряд митингующих перед третьим корпусом правительственного здания.

Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил сотрудник пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян, по состоянию на 10:00 (по Еревану), задержаны 20 участников акции.

Их отвезли в разные отделения полиции: Арабкирский, Эребунинский, Центральный.

В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.