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Полиция Армении продолжит «задерживать нарушителей общественного порядка»

Полиция Армении продолжит «задерживать нарушителей общественного порядка»
19 апреля 2018 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении продолжит в предусмотренном законом порядке подвергать приводу всех лиц, которые допускают правонарушения против общественного порядка. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook начальник Управления по связям с общественностью и информации Полиции РА Ашот Агаронян.

Полиция Армении 19 апреля подвергла приводу ряд митингующих перед третьим корпусом правительственного здания. Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил сотрудник пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян, по состоянию на 10:00 (по Еревану), задержаны 20 участников акции.

«Если в предусмотренном законом порядке подвергнутые приводу лица не отпускаются, то необходимо принять к сведению, что органом предварительного следствия проверяется их причастность к совершенным преступлениям», – отметил он.

В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.

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