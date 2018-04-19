Ванес Мартиросян официально объявил о бое с чемпионом мира по боксу
19 апреля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе, американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян официально объявил о поединке с чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным 5 мая.
Ранее сообщалось, что IBF отказалась санкционировать поединок с Ванесом титульным и заявила, что лишит Геннадия своего пояса. WBC и WBA санкционировали потенциальный бой Головкина в качестве титульного, пишет Championat.com.
«GGG против VNM», — написал в своем Instagram Мартиросян, опубликовав фото афиши боя.
«Я собираюсь шокировать мир»,- отметил боксер армянского происхождения.
Поединок Головкин - Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне - пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
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