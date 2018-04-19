Азербайджан закупит бомбардировщики у Пакистана
19 апреля 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Пакистан в 2019 году могут подписать соглашение о закупке истребителей-бомбардировщиков JF-17. Об этом сообщил представитель Pakistan Aeronautical Complex (PAC).
«Интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 3 уже готова. Для истребителей выбран радар системы AESA и в ближайшее начнется ее испытание. Контракт на их закупку может быть подписан в 2019 году»,- сказал представитель PAC, пишет Haqqin.az.
Он отметил, что серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце 2019 - начале 2020 года.
По словам представителя PAC, все технические вопросы, которые могли бы повлиять на продажу истребителей Азербайджану, решены.
«До конца текущего года планируется презентация JF-17 Block 3 Азербайджану и клиентам из нескольких других стран. Азербайджанская сторона, в свою очередь, решает вопросы финансирования сделки»,- отметил собеседник сайта.
По его словам, до конца 2018 года Пакистан поставит Азербайджану все 10 заказанных официальным Баку учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak.
В 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны этой страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО.
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