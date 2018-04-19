Полиция Армении обвиняет Пашиняна в попытках спровоцировать столкновения с правоохранителями
19 апреля 2018 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении распространила очередное заявление относительно акций протеста в Ереане.
«Организаторы продолжающихся с утра 19 апреля в Ереване незаконных собраний своим явно провокационным поведением, прикрываемым «мирными» призывами, направляют участников на различные противоправные действия, грубо препятствуя реализации прав и свобод граждан, общественных служащих и участников дорожного движения», – говорится заявлении полиции Армении.
Отмечается, что организаторы призывают участников также к нарушению установленных статьей 30 закона РА «О свободе собраний» обязательств по непрепятствоанию свободному входу и выходу в здания, сооружения и иные территории: «Эти действия в некоторых случаях сопровождаются также применением насилия в отношении сотрудников полиции».
Согласно заявлению, анализ данных случаев, а также поведения организаторов и отдельных участников собрания в предыдущие дни явно свидетельствует «о провокационном характере действий последних, имеющих цель спровоцировать столкновения между гражданами и полицейскими, выполняющими свой служебный долг».
«Отметившиеся подобным поведением организаторы Никол Пашинян, Давид Санасарян, Армен Григорян, Шаен Арутюнян, Давид Петросян и Ваан Костанян и группа участников должны четко осознавать ответственность за все последствия их действий», – говорится в заявлении полиции.
В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.
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