В РФ арестовали брата бывшего владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова
19 апреля 2018 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Сергей Хачатуров, младший брат бывшего главы компании «Росгосстрах» Данила Хачатурова, был арестован 18 апреля, ему вменяется растрата, следует из карточки дела в базе данных Лефортовского суда Москвы.
Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сообщила, что предприниматель арестован до 16 июля, пишет РБК.
В группе «Росгосстрах» Сергей Хачатуров занимал пост вице-президента.
Ранее источник, близкий к «Россгосстраху», сообщил о задержании младшего Хачатурова на 72 часа в рамках уголовного дела, связанного с «дочками» компании до смены собственника.
Арест Сергея Хачатурова подтвердил Алексей Мельников, адвокат Данила Хачатурова. По его словам, выбор ареста на время проведения следствия в качестве меры пресечения для Сергея Хачатурова — «прямое нарушение статьи 108 УПК РФ, запрещающего арест предпринимателя по подозрению в нарушении закона в рамках предпринимательской деятельности». По его словам, речь идет о «желании группы лиц» оспорить ряд бизнес-договоренностей, которые были достигнуты и реализованы компанией ООО «РГС Активы», принадлежавшей в 2017 году Сергею Хачатурову.
«То, что эти договоренности, реализованные, подчеркиваю, в соответствии с законом, сегодня, спустя почти год кому-то не нравятся с его точки зрения или амбиций, не ставит под сомнение их правомерность и может привести к оспариванию всей сделки», — заявил Мельников.
По словам Мельникова, решение суда о выборе меры пресечения для Сергея Хачатурова будет обжаловано, так же как и другие процессуальные нарушения. «Ситуация сложилась абсолютно недопустимая и требует серьезного разбирательства», — подчеркнул он.
Сам Данил Хачатуров в разговоре с изданием сообщил, что с ним все в порядке. «Я на свободе, в Москве, в рабочем кабинете», — сообщил экс-владелец «Росгосстраха».
Сергей Хачатуров был вице-президентом «Росгосстраха», а также основным бенефициаром РГС Банка — вместе со своими партнерами через кипрские офшоры он контролировал почти 75% его акций.
Данил Хачатуров был совладельцем и президентом группы «Росгосстрах» до лета 2017 года. В 2016 году компания показывала существенные финансовые убытки из-за снижения доходов в своем основном бизнесе — ОСАГО. Так, за девять месяцев 2016 года ее чистый убыток по РСБУ составил 4,3 млрд руб., а по МСФО за полугодие — 8,65 млрд руб.
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