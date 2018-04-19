Из парламента Нигерии украли церемониальный жезл, без которого невозможно принимать решения (видео)
19 апреля 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нигерии несколько человек 18 апреля ворвались в сессионный зал парламентаи прямо во время заседания украли церемониальный жезл.
Сотрудники охраны парламента не смогли их остановить, все произошло буквально за 2 минуты, передает Africa News.
После чего вооруженные мужчины убежали и скрылись на внедорожнике. По данным СМИ, в нападении участвовали около 10 человек.
Отмечается, что, согласно законам страны, без этого церемониального жезла невозможно принимать решения в парламенте.Заседание парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.
Журналисты предполагают, что кражу жезла мог организовать сенатор Ови Омо-Агеге, которого недавно отстранили от исполнения обязанностей.
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