Из парламента Нигерии украли церемониальный жезл, без которого невозможно принимать решения

PanARMENIAN.Net - В Нигерии несколько человек 18 апреля ворвались в сессионный зал парламентаи прямо во время заседания украли церемониальный жезл.

Сотрудники охраны парламента не смогли их остановить, все произошло буквально за 2 минуты, передает Africa News.

После чего вооруженные мужчины убежали и скрылись на внедорожнике. По данным СМИ, в нападении участвовали около 10 человек.

Отмечается, что, согласно законам страны, без этого церемониального жезла невозможно принимать решения в парламенте.Заседание парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

Журналисты предполагают, что кражу жезла мог организовать сенатор Ови Омо-Агеге, которого недавно отстранили от исполнения обязанностей.