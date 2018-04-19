Венгер: У Мхитаряна есть шансы восстановиться к матчу с «Атлетико»
19 апреля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о восстановлении полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна.
«Мхитарян приступил к пробежкам, в ближайшие 3-4 дня он может увеличить нагрузки. Возможно, он будет готов к четвергу (к матчу Лиги Европы против «Атлетико» - ред.), это наиболее ранний возможный срок»,- заявил Венгер, пишет Sports.ru со ссылкой на The Independent.
«Лига Европы – главный приоритет для нас. Матч в эти выходные (против «Вест Хэма») – это подготовка к четвергу. Я предоставил отдых ряду футболистов после матча с ЦСКА, теперь им нужно игровое время», – сказал Венгер.
Армянин не доиграл встречу против ЦСКА (4:1) 5 апреля. Он получил повреждение колена, из-за чего был заменен на Алекса Ивоби.
Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на поле в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».
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«Не переживайте. Он скоро поправится, через две недели будет в нужной кондиции. У нас хороший медицинский штаб», – заявил тренер
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Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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