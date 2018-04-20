МИД РФ: Москва убеждена в решении ситуации в Армении демократическим путем
20 апреля 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва убеждена, что ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протесты в стране.
«Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле», — заявила дипломат во время брифинга, пишет РИА Новости.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.
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