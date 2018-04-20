Полиция Армении заявила о готовности содействовать проведению мирных акций
20 апреля 2018 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении заявила о готовности содействовать проведению мирных акций на месте, «которое не приведет к ограничению свобод других лиц».
В заявлении говорится, что с утра 20 апреля в Ереване участники «незаконного собрания различными группами, следуя более ранним призывам организаторов акции, на различных участках столицы закрывают улицы , осуществляют противоправные действия, препятствующие свободному передвижению граждан и автотранспорта».
Полиция РА напоминает, что в соответствии с п.6 ст.30 Закона РА «О свободе собраний», участник собрания обязан не препятствовать входу и выходу в здания, расположенных на месте проведения митинга.
«Призываем участников незаконного собрания следовать подобающему исполнению своих предусмотренных законом обязательств, не препятствовать осуществлению правомерных полномочий Полиции»,- говорится в заявлении.
В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.
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