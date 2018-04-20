PanARMENIAN.Net - Полиция Армении заявила о готовности содействовать проведению мирных акций на месте, «которое не приведет к ограничению свобод других лиц».

В заявлении говорится, что с утра 20 апреля в Ереване участники «незаконного собрания различными группами, следуя более ранним призывам организаторов акции, на различных участках столицы закрывают улицы , осуществляют противоправные действия, препятствующие свободному передвижению граждан и автотранспорта».

Полиция РА напоминает, что в соответствии с п.6 ст.30 Закона РА «О свободе собраний», участник собрания обязан не препятствовать входу и выходу в здания, расположенных на месте проведения митинга.

«Призываем участников незаконного собрания следовать подобающему исполнению своих предусмотренных законом обязательств, не препятствовать осуществлению правомерных полномочий Полиции»,- говорится в заявлении.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.