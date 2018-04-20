В самолетах лоукостера «Победа» появятся стоячие места

PanARMENIAN.Net - Низкобюджетная авиакомпания «Победа» планирует заказать для новых воздушных судов «стоячие» кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщил источник в перевозчике, пишет РИА Новости.

В лоукостере комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнил, что рассматривают разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов.

Парк «Победы» на данный момент состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.

«Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва - Гюмри - Москва с декабря 2016 года.